عزی الرئيس الإيراني باستشهاد الحاج "حسن ايرلو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية الايرانية أن حجة الإسلام و المسلمين السيد إبراهيم رئيسي أعرب عن تعازيه لاستشهاد الدبلوماسي المجاهد الحاج حسن إیرلو سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى اليمن، لقائد الثورة الاسلامية وأسرته الكريمة والشعب الايراني، والأمة الإسلامية، وجميع دعاة الحرية في العالم والجهاز الدبلوماسي للبلاد.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن استشهاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى حكومة الإنقاذ الوطني اليمني اثر اصابته فيروس كورونا.

وكان الشهيد ايرلو من المحاربين القدامى في الحرب المفروضة على ايران، وأصيب بكورونا في موقع مهمته وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية. ورغم كل خطوات العلاج لتحسين حالته فقد استشهد صباح امس.

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