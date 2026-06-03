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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٦:٥٥ م

صدور تأشيرات المنتخب الايراني للمشاركة في مونديال 2026

صدور تأشيرات المنتخب الايراني للمشاركة في مونديال 2026

أعلن سفير إيران لدى تركيا، إصدار تأشيرات دخول لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري للمشاركة في كأس العالم 2026، وذلك عقب تنسيق بين السفارتين الإيرانية والمكسيكية في أنقرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن السفير محمد حسن حبيب الله زاده، أوضح أن السلطات المكسيكية وافقت، بصورة استثنائية، على استكمال إجراءات منح التأشيرات دون حضور أعضاء المنتخب إلى السفارة المكسيكية في أنقرة، مع إعفائهم من إجراءات أخذ البصمات، في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة المنتخب في البطولة.

وأشار حبيب الله زاده إلى أن هذا الإجراء يكتسب أهمية خاصة في ظل وجود المنتخب الإيراني حالياً في معسكره الإعدادي بمدينة أنطاليا، إذ جنّب الفريق التنقل إلى أنقرة والعودة منها، بما يسمح للاعبين والجهاز الفني بالتركيز على التدريبات والاستعداد للمباراة الودية المقررة غداً أمام منتخب مالي.

ويأتي ذلك في إطار الترتيبات اللوجستية الخاصة بمشاركة المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم 2026.

رمز الخبر 1971320

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