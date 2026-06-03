الرئيس الايراني: لتجاوز الصعاب علينا العودة إلى صدق الإمام علي (ع) وعدالة الغدير الاغر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة بمناسبة عيد الغدير الاغر أن هذا الحدث ليس مجرّد مناسبة تاريخية، بل وثيقة خالدة لإدارة المجتمع على أساس المسؤولية، والشعبية، وحماية الحقوق العامة. مشيرا الى أن الإمام علي (ع) هو رمز العدل، والتسامح مع الناس، والثبات على الحق.

وشدّد بزشكيان على أن العودة الى تعاليم الغدير وسيرة الامام علي (ع) تمثل ضرورة استراتيجية لتجاوز التحديات والعقبات الحالية، قائلا: لا مصلحة في إدارة شؤون البلاد تفوق حفظ كرامة الإنسان، وحل مشاكل الناس، والدفاع عن حقوقهم.

ورأى ان "عيد الغدير هو يوم اكتمال الدين، وفيه تجسيد للحكم القائم على الأمانة،والمصلحة العامة، والكرامة الإنسانية والتسامح مع الناس والحزم في إقامة العدل. وقد أظهر ردّ الحاضرين على ولايته وخليفته مثالا رائعا لـ"الديمقراطية الدينية" في صدر الإسلام.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان "اليوم، ونحن نعيش مرحلة حساسة ومصيرية حيث يكابد شعبنا، بكل صبره وولائه مصاعب وتحديات هذا الزمان، فإننا بأمس الحاجة إلى العودة إلى ينابيع الغدير النقية، حيث لا مصلحة أسمى من كرامة الإنسان، وحل مشاكل الناس، وصيانة حقوقهم."

وختم الرئيس بزشكيان، قائلا: إذ نُحيي ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية ونستذكر قائدنا الشهيد العظيم، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات لجميع شعوب العالم الحرة ومحبي الإمام علي (ع) وشيعتها في هذا العيد العظيم والمهيب. وأسأل الله عز وجل أن يُزيننا في هذا الحصن المنيع للثقة والخدمة بزينة العدل والصدق والشجاعة العلوية، وأن يُقوي خطواتنا على طريق تنمية وطننا ايران الإسلامية العزيزة.