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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:١٦ ص

٢٤٠٠ موكب جاهز للمشاركة في احتفالية عيد الغدير؛ تسجيل المواكب تجاوز الطاقة الاستيعابية

٢٤٠٠ موكب جاهز للمشاركة في احتفالية عيد الغدير؛ تسجيل المواكب تجاوز الطاقة الاستيعابية

قال ساسان زارع، أمين مقر احتفالية عيد الغدير الاغر أعلنت حوالي ٢٠ دولة عن إقامة احتفالات مشيا على الاقدام بمناسبة يوم الغدير.

أفات وكالة مهر للأنباء قال ساسان زارع: في يوم الغدير، سينطلق أكثر من ٢٤٠٠ موكب شعبي على نفس المسار من ساحة الإمام الحسين (ع) إلى ساحة الحرية لاستضافة ضيوف أمير المؤمنين.

واستمر: سجّل أكثر من ٤٠٠٠ مجموعة للمشاركة، ونظرًا لمحدودية المسار وعدم إمكانية تنظيم أكثر من ٢٤٠٠ موكب، اضطررنا إلى إعطاء الأولوية وعدم الإعلان عن ذلك علنًا نظرًا لضيق المساحة.

وأكد: ربما في السنة الأولى التي أُقيم فيها حفل الغدير في طهران، لم نكن نتوقع أن يتكرر هذا الحدث في السنة الرابعة في جميع المحافظات وفي أكثر من 500 مدينة.

وأضاف: كان حفل الغدير جذابًا لدرجة أن معظم مدن البلاد انضمت اليه متطوعة، وبإذن الله، سنقيم هذا العام حفلًا في أكثر من 500 مدينة في بلدنا.

وأردف: إن ما يميز هذا الحدث هو أن الناس في حفل غدير الكيلومتر هذا هم ضيوف ومضيفون في الوقت.

رمز الخبر 1958967

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