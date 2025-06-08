٢٤٠٠ موكب جاهز للمشاركة في احتفالية عيد الغدير؛ تسجيل المواكب تجاوز الطاقة الاستيعابية

أفات وكالة مهر للأنباء قال ساسان زارع: في يوم الغدير، سينطلق أكثر من ٢٤٠٠ موكب شعبي على نفس المسار من ساحة الإمام الحسين (ع) إلى ساحة الحرية لاستضافة ضيوف أمير المؤمنين.

واستمر: سجّل أكثر من ٤٠٠٠ مجموعة للمشاركة، ونظرًا لمحدودية المسار وعدم إمكانية تنظيم أكثر من ٢٤٠٠ موكب، اضطررنا إلى إعطاء الأولوية وعدم الإعلان عن ذلك علنًا نظرًا لضيق المساحة.

وأكد: ربما في السنة الأولى التي أُقيم فيها حفل الغدير في طهران، لم نكن نتوقع أن يتكرر هذا الحدث في السنة الرابعة في جميع المحافظات وفي أكثر من 500 مدينة.

وأضاف: كان حفل الغدير جذابًا لدرجة أن معظم مدن البلاد انضمت اليه متطوعة، وبإذن الله، سنقيم هذا العام حفلًا في أكثر من 500 مدينة في بلدنا.

وأردف: إن ما يميز هذا الحدث هو أن الناس في حفل غدير الكيلومتر هذا هم ضيوف ومضيفون في الوقت.