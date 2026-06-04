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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٤:٢٧ م

الأمين العام لحزب الله: قتلة الأنبياء لن ينعموا بالسكينة في أرضنا

الأمين العام لحزب الله: قتلة الأنبياء لن ينعموا بالسكينة في أرضنا

أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة ستواصل قتال المعتدين لإخراجهم من أرض لبنان ووقف عدوانهم.

أفادت وكالة مهر للأنباء وشدد نعيم قاسم على أن اشتراط نزع سلاح المقاومة كشرط أساسي لأي اتفاق بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني يعني تدمير قدرة لبنان وتهديد وجود الشعب الذي يقف في وجه الاحتلال.

وقال الأمين العام: "إن نتيجة المفاوضات المباشرة التي أجرتها الحكومة اللبنانية مع الصهاينة كانت، من وجهة نظرنا، غير مجدية ومهينة ومخزية، وترفضها قطاعات واسعة من الشعب اللبناني".

وأضاف: "نحن ملتزمون فقط بالوقف الكامل للاعتداءات، وتحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملاً، وليس بمعزل عن جنوب لبنان بحيث يظل العدو الإسرائيلي يمارس القتل بحرية في لبنان. وسنرد على أي هجوم."

/انتهى/

رمز الخبر 1971334

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