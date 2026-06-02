الشيخ نعيم قاسم يبعث رسالة إلى مؤتمر "الغدير والمقاومة" في مشهد

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات الامين العام لحزب الله جاءت في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثل الحزب الشيخ "معين دقيق" في المؤتمر الدولي الثاني "الغدير والمقاومة" في مشهد بإيران بحضور فعاليات حوزوية واكاديمية وثقافية من جبهة المقاومة.

واشار الشيخ قاسم الى أننا تعلمنا من سيد شهداء المقاومة الامام الحسين (ع) كيف ندعم جبهة الحق، ونحرر الارض، ونعيش بعزة وكرامة ونحمل راية الاسلام، مهما كانت التضحيات جساما.

واوضح سماحته ان حزب الله تأسس عام 1982 بعد الاجتياح الصهيوني ببيعة مجموعة من المؤمنين لقائد الثورة الاسلامية وولي امر المسلمين الإمام الخميني (رض)، الذي قبل البيعة ووجهنا نحو إعطاء الأولوية لمساعدة فلسطين ومواجهة العدو الصهيوني، انطلاقا من الإيمان والعمل في إطار الوحدة الإسلامية والجهاد في سبيل الله تعالى.

ولفت امين عام حزب الله أن المقاومة تخوض أشد المواجهات مع الوحش الصهيوني المدعوم أمريكيا، والذي يرتكب مجازر في غزة ولبنان، حيث استشهد أكثر من 80 ألفا في غزة، وأكثر من 10 آلاف في لبنان منذ 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023، مشيدا بصمود شباب المقاومة في مواجهة جيش الاحتلال بأسلحته المتطورة.

وشدد على أن عيد الغدير يُكمل الحجة ويُثبت طريق الهدى، مستشهدا بحديث النبي محمد (ص) في فضل الإمام علي (ع) ومحبة آله.

يُذكر ان المؤتمر الدولي الثاني "الغدير والمقاومة" يهدف الى التبيين العلمي والمعرفي للرابطة بين قضية الغدير والمقاومة الاسلامية، وقد انطلق اليوم في مشهد المقدسة، وذلك بعد عقد جلسات علمية تمهيدية وستلام مقالات بحثية.