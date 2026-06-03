العميد سنائي راد: تحذير إيران الحازم حال دون هجوم الكيان الصهيوني على بيروت

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، أكد العميد رسول سنائي راد، النائب السياسي في مكتب العقائد السياسية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الايرانية، في معرض حديثه عن التطورات الأخيرة في لبنان، أن: الخطة الأمريكية الصهيونية لاستهداف بيروت والتأثير على عملية وقف إطلاق النار قد أُحبطت بفضل تحذير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحازم.

وأضاف، موضحًا أن الكيان الصهيوني، بأوامر من بنيامين نتنياهو، كان يعتزم استهداف المناطق الجنوبية من بيروت (الضاحية): إن هذا العمل يُعد انتهاكًا واضحًا للخطوط الحمراء لوقف إطلاق النار، وكان من الممكن أن يؤثر بشكل خطير على الأوضاع في المنطقة.

وتابع الجنرال سنائي راد: بعد دقائق من نشر الخبر، حذّر المسؤولون السياسيون والعسكريون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية صراحةً من أي انتهاك لوقف إطلاق النار، وأعلنوا أن مثل هذا العمل سيُقابل بردٍّ قاسٍ.

وأكّد: أن هذا الموقف الحاسم دفع الكيان الصهيوني إلى إعلان تأجيل هذه العملية في فترة وجيزة، وذلك بعد مكالمة هاتفية مطوّلة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

وأكّد النائب السياسي في مكتب العقائد السياسية للقائد الأعلى للقوات المسلحة، على نتائج هذا الحدث، قائلاً: أولاً، تمكّنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من السيطرة على سلوك الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من خلال تحذير سياسي موثوق. ثانيًا، ينبغي تقييم هذا الحدث على أنه انتصار سياسي هام لإيران، وهزيمة واضحة للجبهة الأمريكية الصهيونية. ثالثًا، أظهر تماسك جميع أركان الحكم، من القوات المسلحة إلى الحكومة والبرلمان والجهاز الدبلوماسي، مرة أخرى دورها الحاسم، وأشار إلى عدم وجود أي ثغرة في مواجهة التهديدات الخارجية.

رداً على سؤال حول طبيعة هذا التراجع، قال العميد سنائي راد: تشير الأدلة إلى أن الكيان الصهيوني كان يسعى لاستغلال الوضع لزيادة الضغط على حزب الله والتأثير على مجريات الأمور على الأرض، ولكن بالنظر إلى قبول وقف إطلاق النار على جبهات متعددة، فإن أي عمل عسكري كان من الممكن أن تكون له عواقب وخيمة.

وأضاف: على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم ترامب، زعموا أن هذا التراجع تم بناءً على طلب واشنطن، إلا أن الأدلة تشير إلى أن تحركات الكيان الصهيوني في المنطقة لم تكن بمعزل عن التنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول إلى أن: ما دفع الطرف الآخر في نهاية المطاف إلى التراجع هو إدراكه استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرد عملي، وفهمه لخطورة التحذيرات الصادرة؛ تحذيرٌ يُظهر أنه في حال وقوع أي عدوان، فإن رداً حاسماً وقاسياً سيُلقى على عاتق المعتدين.

واختتم العميد سنائي راد حديثه بالتأكيد على انه: كما سبق أن صرحت به، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلتزم بمبادئها وتعهداتها تجاه الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الخطوط الحمراء لوقف إطلاق النار.

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