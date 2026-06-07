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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٦:٠٧ م

رئيس منظمة الطاقة الذرية: محطة بوشهر النووية بين أفضل 10 محطات في العالم للعام الثالث على التوالي

رئيس منظمة الطاقة الذرية: محطة بوشهر النووية بين أفضل 10 محطات في العالم للعام الثالث على التوالي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي" إنّ محطة بوشهر النووية(جنوب ايران)، جاءت للعام الثالث على التوالي، ضمن أفضل عشر محطات نووية في العالم.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح إسلامي، وهو أيضا نائب رئيس الجمهورية، في مقابلة تلفزيونية، أنّ محطة بوشهر(جنوب ايران) حصلت على العلامة الكاملة 100 من 100 في التقييم العالمي من حيث السلامة والكفاءة التشغيلية.

وأضاف: إنّ هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها محطة بوشهر(جنوب ايران)، هذه النتيجة وفق التقييمات الدولية.

وأشار إلى أنّ هذه التقييمات يجريها خبراء ومفتشون من الرابطة العالمية لمشغّلي المحطات النووية (WANO) بعد زيارات ميدانية ومحطات تفتيش في عدد من المحطات حول العالم.

وأكد إسلامي أنّ هذا التقييم ليس إعلاناً ذاتياً، بل هو نتيجة عملية تدقيق ميداني دقيقة تشمل دراسة العمليات والبيئة التشغيلية وأداء العاملين ونشاطات المحطة، لافتاً إلى أنّ محطة بوشهر حصلت للعام الثالث على التوالي على العلامة الكاملة في هذه المراجعات.

رمز الخبر 1971389

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