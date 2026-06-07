رئيس منظمة الطاقة الذرية: محطة بوشهر النووية بين أفضل 10 محطات في العالم للعام الثالث على التوالي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح إسلامي، وهو أيضا نائب رئيس الجمهورية، في مقابلة تلفزيونية، أنّ محطة بوشهر(جنوب ايران) حصلت على العلامة الكاملة 100 من 100 في التقييم العالمي من حيث السلامة والكفاءة التشغيلية.

وأضاف: إنّ هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها محطة بوشهر(جنوب ايران)، هذه النتيجة وفق التقييمات الدولية.

وأشار إلى أنّ هذه التقييمات يجريها خبراء ومفتشون من الرابطة العالمية لمشغّلي المحطات النووية (WANO) بعد زيارات ميدانية ومحطات تفتيش في عدد من المحطات حول العالم.

وأكد إسلامي أنّ هذا التقييم ليس إعلاناً ذاتياً، بل هو نتيجة عملية تدقيق ميداني دقيقة تشمل دراسة العمليات والبيئة التشغيلية وأداء العاملين ونشاطات المحطة، لافتاً إلى أنّ محطة بوشهر حصلت للعام الثالث على التوالي على العلامة الكاملة في هذه المراجعات.