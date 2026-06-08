تفاصيل جديدة لعملية الحرس الثوري ضد الأراضي المحتلة...نجاح جميع العمليات بنسبة 100%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني: تشير المعلومات الميدانية الواردة من الضربات العسكرية والأمنية والإلكترونية المكثفة والسريعة التي نُفذت الليلة الماضية على الأراضي المحتلة إلى نجاحها بنسبة ١٠٠٪. ١٠٠ ليلة من المقاومة، ١٠٠ عام من الأمن.

كما أصدر الحرس الثوري الإسلامي بيانًا الليلة الماضية أعلن فيه أنه ردًا على الجرائم الواسعة النطاق التي يرتكبها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل والتهجير في مناطق صور والنبطية وضواحي بيروت وغيرها، فقد استُهدفت قاعدة رامات دافيد الجوية، التي قُدِّمت على أنها مصدر هذه الاعتداءات، بصواريخ باليستية من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

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