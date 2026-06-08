الحرس الثوري: رددنا على عدوان العدو على الصناعات البتروكيماوية +فیديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي انه ردا على عدوان العدو الصهيوني الأمريكي على إحدى الصناعات البتروكيماوية في ايران، استهدفنا صناعات مماثلة في حيفا قبل دقائق.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي:

بسم الله القاصم الجبارين

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

بعون الله تعالى، شن مقاتلو القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإسلامي هجوماً صاروخياً على صناعات مماثلة في حيفا قبل دقائق، رداً على عدوان العدو الصهيوني الأمريكي على إحدى الصناعات البتروكيماوية.

نحذركم: إن العدو الصهيوني، باستهدافه أهدافاً مدنية وصناعات نفطية، قد بدأ لعبة خطيرة ستشمل جميع أهداف الطاقة في المنطقة، وعواقبها على الاقتصاد العالمي تقع على عاتق الولايات المتحدة، المحرض الرئيسي في هذا المجال.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

/انتهى/