بقائي: على دول المنطقة ألا تخدم أجندة العدو وأهدافه

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي ردًا على تقرير يفيد بتسليم مصر منظومة دفاعية للإمارات: "يجب أن يعلم الأصدقاء المصريون أن اكتساب المصداقية ينبع من التمييز الدقيق بين الصديق والعدو، لا من التهديد الذي تُشكّله دولة إسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني.

لقد اطلعنا على هذه التقارير، وليس لدينا أي مشكلة مع مصر أو أي دولة في المنطقة. نأسف لأن بعض دول المنطقة سمحت باستخدام أراضيها وسيادتها لارتكاب جرائم ضد دولة مسلمة. أنصح جميع الدول التي تُعنى بالإسلام بالحذر من تأجيج الصراعات، سواءً بقصد أو بغير قصد."

بقائي يحذر من عمليات تضليلية باسم إيران

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ردًا على التقرير الكاذب الذي زعم استهداف إيران للسعودية: "قواتنا المسلحة تعلن بوضوح عن أي هدف تهاجمه. لم نصدر أي بيان بهذا الشأن. لطالما حذرنا من عمليات التضليل.

خلال حرب رمضان والعام الماضي، نفذ الكيان الصهيوني أو جهات أخرى عمليات تضليلية. لذلك، سنعلن بوضوح عن أي إجراء نتخذه."

المفاوضات تركز حصراً على إنهاء الحرب

وأكد بقائي: أما بخصوص تفاصيل أبعاد البرنامج النووي الإيراني، فكل هذا مجرد تكهنات، ولا نجري أي مفاوضات في هذه المرحلة.

إذا انتهت هذه المرحلة، ستكون القضية النووية إحدى القضايا المطروحة في المفاوضات المستقبلية. أما باقي النقاشات التي تُثار حالياً فهي مجرد تكهنات إعلامية.

يتبع..