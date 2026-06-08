غریب آبادي: ايران ستواصل استراتيجيتها في الحفاظ على سيادتها على مضيق هرمز

وافادت وكالة مهر للانباء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب ابادي، كتب في مدونة له عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين تعقيبا على الإجراء المخادع للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز : صادق اليوم مجلس الاتحاد الأوروبي، في خطوة مخادعة، على ما يُسمى عقوبات ضد أفراد ومؤسسات إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز. وذلك في الوقت الذي تُعد فيه الدول الأعضاء في الاتحاد نفسها من أكبر منتهكي حقوق الشعب الإيراني، كما أن الاتحاد الأوروبي سكت متعمدا أمام الحصار البحري الأمريكي ضد إيران والذي يُعتبر عملا حربيا!

وأكد مساعد وزير الخارجية: يجب أن أشير إلى أن إيران ليست عضوا في اتفاقية قانون البحار. النظام القانوني الذي تؤكد عليه إيران في مضيق هرمز هو المرور غير الضار استنادا إلى القانون الدولي العرفي، مع مراعاة اعتبارات السلامة والأمن البحري للدولة الساحلية. كما أن الإجراءات القسرية الانفرادية لا تشرع القانون، بل قد تشكل مصدرا للمسؤولية الدولية تجاه واضعيها.

واختتم غريب آبادي قائلا: إن إيران لا تولي أي قيمة لهذا الإجراء المسيس المنافق من جانب أوروبا، وستواصل ستراتيجيتها في الحفاظ على السيادة وممارسة الحقوق السيادية على مضيق هرمز