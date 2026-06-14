غريب آبادي: إيران هي فائزة المعركة التي دامت عامًا مع المعتدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي في رسالة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لحرب الأيام الاثني عشر وإحياء ذكرى شهداء هذه الحرب: قبل عام، في الصباح الذي ظن فيه العدو الأمريكي الصهيوني أنه ببضع ضربات يستطيع كسر إرادة أمة، خُلدت أسماء في تاريخ إيران إلى الأبد.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني، الذي يحتاج إلى اغتيال قادة وعلماء دولة مستقلة لضمان استمراره، لا يسعى إلى السلطة في الميدان، بل في اليأس والعدوان والجريمة.

وتابع نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية: "لقد مر عام، ولم تفشل إيران، ولم تتراجع، ولم تضعف إرادتها، بل حققت انتصارات باهرة على أعدائها. وبفضل دماء الشهداء، وتضحيات القادة والعلماء، وحكمة القائد الشهيد وحامل لواء كرامة إيران، أصبحت إيران أكثر ثباتًا ووعيًا وعزيمة من أي وقت مضى".

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