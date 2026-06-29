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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١:٤٠ م

غريب آبادي: لا اجتماعات فنية إيرانية أمريكية مقررة هذا الأسبوع

غريب آبادي: لا اجتماعات فنية إيرانية أمريكية مقررة هذا الأسبوع

رداً على سؤال من الصحفيين حول مفاوضات فريق العمل الفني في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المفروضة، صرّح كبير المفاوضين الإيرانيين: "لا توجد خطط لعقد اجتماعات فريق العمل الفني هذا الأسبوع".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح كاظم غريب آبادي: "على الرغم من استمرار المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، كالمعتاد، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن عقد محادثات فريق العمل الفني في الدوحة".

وأضاف: "ستُعقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار فرق العمل المُخصصة حال استيفاء الشروط والتوصل إلى اتفاق بشأن الموعد والمكان، وتستمر المشاورات في هذا الشأن عبر دول وسيطة".

تجدر الإشارة إلى أنه، وفقاً لإعلان سابق، كان من المقرر عقد اجتماعات فريق العمل الفني في سويسرا هذا الأسبوع.

أفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأحد بتقارير متضاربة تفيد بأن هذه الاجتماعات ستعقد، بينما أفادت وسائل أخرى بإلغائها.

/انتهى/

رمز الخبر 1971918
جواد ماستری فراهانی

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