  1. إيران
  2. المجتمع
٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:٤٨ ص

استئناف الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني (ره)

استئناف الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني (ره)

أعلن نائب مدير العمليات المطارية في شركة مدينة الإمام الخميني (ره) الجوية عن استئناف الرحلات الجوية في المطار وتسيير رحلات حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن أولى رحلات الحجاج هبطت في صالة "سلام".

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بالتزامن مع إعادة فتح الأجواء الإيرانية ورفع القيود على الرحلات الجوية، استؤنفت العمليات الجوية في مدينة الإمام الخميني (ره) الجوية، وهبطت بنجاح رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام في صالة "سلام".

وقال جواد صالحي أرتماني، نائب مدير العمليات المطارية: "مع عودة ظروف صناعة الطيران المدني في البلاد إلى وضعها الطبيعي، أصبحت جميع الأقسام التشغيلية والخدمية والداعمة في مدينة الإمام الخميني (ره) الجوية في حالة استعداد كامل، وتُقدَّم الخدمات للمسافرين وشركات الطيران وسائر المستفيدين دون انقطاع".

/انتهى/

رمز الخبر 1971437

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات