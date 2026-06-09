استئناف الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني (ره)

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بالتزامن مع إعادة فتح الأجواء الإيرانية ورفع القيود على الرحلات الجوية، استؤنفت العمليات الجوية في مدينة الإمام الخميني (ره) الجوية، وهبطت بنجاح رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام في صالة "سلام".

وقال جواد صالحي أرتماني، نائب مدير العمليات المطارية: "مع عودة ظروف صناعة الطيران المدني في البلاد إلى وضعها الطبيعي، أصبحت جميع الأقسام التشغيلية والخدمية والداعمة في مدينة الإمام الخميني (ره) الجوية في حالة استعداد كامل، وتُقدَّم الخدمات للمسافرين وشركات الطيران وسائر المستفيدين دون انقطاع".

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