الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل وإعادة تعريف معادلة الردع في المنطقة

وكالة مهر للأنباء- القسم الدولي: ينبغي تقييم الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة، ردًا على عدوان الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، على أنها أكثر من مجرد رد عسكري مؤقت. فقد كانت هذه العملية في الواقع رسالة استراتيجية متعددة الأوجه موجهة إلى تل أبيب وواشنطن ومنطقة غرب آسيا بأكملها. وفي ظل محاولة الكيان الصهيوني وبعض الأوساط الأمريكية ايهام الراي العام بضعف قوة الردع الإيرانية بعد حرب الأربعين يومًا الأخيرة، أظهر رد طهران الصاروخي أن هذا الهدف لم يتحقق فحسب، بل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال قادرة على لعب دور حاسم في معادلات الأمن الإقليمي.

وكانت الرسالة الأهم لهذا الهجوم هي أن الحرب الأخيرة فشلت في إضعاف إرادة إيران وقدرتها على الرد. وكان أحد الأهداف الرئيسية لتل أبيب من دخول الحرب هو إيهام الناس بأن إيران، بعد تحملها ضغوطًا عسكرية واقتصادية وسياسية، لن تتمكن بعد الآن من الرد بشكل مباشر وفعال. مع ذلك، أظهر إطلاق الصواريخ على نطاق واسع على أهداف في الأراضي المحتلة أن البنية التحتية الصاروخية الإيرانية لا تزال فعّالة وقادرة وجاهزة للعمليات.

في الواقع، يُعدّ رد طهران فشلاً ذريعاً لحسابات إسرائيل الاستراتيجية. كانت تل أبيب تأمل أن تؤدي الحرب الأخيرة إلى إضعاف القوة العسكرية الإيرانية، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن إيران لم تحافظ على قوتها الصاروخية فحسب، بل إن الجمهورية الإسلامية لا تزال قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذ عمليات على المستوى الاستراتيجي. وهذا أمر بالغ الأهمية للكيان الصهيوني، لأن أي تخطيط أمني وعسكري مستقبلي لهذا الكيان يجب أن يستند إلى واقع قوة إيران، لا إلى أوهام وتطلعات سياسية.

أما الرسالة الثانية لهذا الهجوم فتتعلق بمحور المقاومة. كان الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في الواقع هجوماً على أحد أهم المراكز السياسية والاجتماعية لحزب الله في لبنان. وقد أظهر رد إيران أن طهران لا تزال تعتبر أمن لبنان واستقراره وموقع حزب الله جزءاً من معادلة الردع لديها. يشير هذا إلى أنه على الرغم من الدعاية الواسعة النطاق في وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية حول تباعد أطراف المقاومة، فإن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وحزب الله لا تزال قائمة.

في غضون ذلك، ربما يكون أهم إنجاز استراتيجي للهجوم الصاروخي الإيراني هو صياغة معادلة ردع جديدة. لسنوات، حاول الكيان الصهيوني شن هجماته على لبنان وسوريا والعراق، وحتى إيران، دون تكبّد خسائر مباشرة. لكن رد طهران الأخير أرسل رسالة مفادها أن أي هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قد يُقابَل برد مباشر على الأراضي المحتلة. بعبارة أخرى، ما يُشير إليه بعض المحللين الإسرائيليين بـ"بيروت ضد حيفا" بات يُشكّل معادلة أمنية جديدة.

قد تُقيّد هذه المعادلة بشدة حرية عمل الكيان الصهيوني. من الآن فصاعدًا، لن يقتصر أي عمل عسكري ضد لبنان على الجبهة الشمالية فحسب، بل قد يؤدي إلى مواجهة أوسع مع إيران. هذا يزيد بشكل كبير من التكاليف الأمنية لعملية صنع القرار في تل أبيب، وقد يلعب دورًا هامًا في كبح جماح سلوك الكيان العدواني.

من جهة أخرى، حملت الهجمات الصاروخية الإيرانية رسالةً بالغة الأهمية للولايات المتحدة. ففي الأشهر الأخيرة، سعت واشنطن إلى انتزاع المزيد من التنازلات في المفاوضات والقضايا الإقليمية عبر الضغط العسكري والتهديدات. وأظهر رد إيران أن طهران ما زالت تستخدم قدراتها العسكرية كأداة فعّالة في المعادلات الدبلوماسية. بعبارة أخرى، وجّهت إيران رسالةً مفادها أن الضغط العسكري لن يُجبرها على التراجع فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى تصعيد التوترات الإقليمية وزيادة التكاليف.

ومن النقاط الجديرة بالذكر أيضاً، إظهار إيران قدرتها على استعادة قوتها العسكرية. فمن أهم مؤشرات القوة في الصراعات المعاصرة القدرة على إعادة بناء القدرات العملياتية بسرعة بعد انتهاء النزاع. وقد أظهر الرد الأخير أن إيران حققت أداءً متميزاً في هذا المجال أيضاً، إذ تمكنت من الحفاظ على قدراتها الصاروخية والقيادية بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب. وهذا بمثابة تحذير شديد اللهجة لأعداء إيران، إذ يُبيّن أنه حتى في حال نشوب صراع واسع النطاق، لا يمكن القضاء تماماً على قدرات الردع لدى الجمهورية الإسلامية أو تعطيلها.