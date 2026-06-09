العميد جهانشاهي: نحن مستعدون للرد الحازم على أي تهديد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية للجيش الإيراني، قال خلال تفقده للوحدات العملياتية في لواء "أبو ذر" الميكانيكي (71) الواقع على الشريط الحدودي الغربي للبلاد، إن وحدات القوات البرية مستعدة بشكل كامل لتنفيذ المهام المسندة إليها ولأي تهديد محتمل.

وأعرب العميد جهانشاهي عن ارتياحه لحالة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات المنتشرة في المنطقة، مؤكداً أن "وحدات القوات البرية للجيش الإيراني، بيقظة كاملة وأيديهم على الزناد، مستعدة للرد الحازم على أي تهديد محتمل، وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله)، ستدافع حتى آخر قطرة دم عن السلامة الإقليمية والاستقلال والأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار قائد القوات البرية إلى أهمية توفير الأمن المستدام في المناطق الحدودية، وشدد على ضرورة الحفاظ على القدرة الردعية والجاهزية العملياتية لهذه القوات وتعزيزها باستمرار، قائلاً: "إن أمن حدود البلاد هو نتاج جهود وجاهزية وحضور قوي للقوات المسلحة".

وثمّن العميد جهانشاهي جهود وتضحية وروح الجهاد لدى قادة ومنتسبي هذا اللواء في حماية حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأشاد بالجاهزية والانضباط والقوة القتالية للقوات، مؤكداً على استمرار مسيرة تعزيز الجاهزية القتالية بما يتناسب مع المهام المسندة.

كما تفقد قائد القوات البرية مختلف الأقسام العملياتية والمعدات والقدرات القتالية للواء "أبو ذر" الميكانيكي (71)، وقام بتقييم آخر الإجراءات والبرامج التنفيذية لهذه الوحدة.

/انتهى/