روسيا: التسييس في مجلس الأمن ضد إيران سيؤدي إلى تصعيد التوتر

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، شدد على أن مجلس الأمن يجب أن يركز على دعم الحل السياسي للمسائل المتعلقة بإيران، مؤكداً استعداد روسيا للمشاركة في هذه العملية.

وقال نيبينزيا: "إن تسييس عمل مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني لن تكون له نتيجة سوى تصعيد التوتر". وأضاف أن اتخاذ مثل هذه النهج يمكن أن يعيق تهيئة الأرضية لاستئناف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، والتي أضعفتها إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني.

وأشار المندوب الروسي إلى أن تقارير الوكالة لم تشر بأي حال من الأحوال إلى إجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الاستخدام العسكري لليورانيوم. وأكد أنه لا يوجد أي سبب لعقد جلسة إحاطة للجنة 1737 التابعة لمجلس الأمن بشأن العقوبات المفروضة على إيران، مشيراً إلى أن هذه اللجنة أنهت عملها في عام 2015، ولم يصدر المجلس أي قرار باستئناف عملها.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي قد مضى قدماً، في جلسة غير قانونية وبنزعة ازدواجية المعايير، في التصويت على القرار 1737، وبتأييد 11 صوتاً، صوّت لصالح دراسة إعادة فرض العقوبات على إيران، مما أثار اعتراض روسيا والصين.

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