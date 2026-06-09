إقامة مراسم تشييع جثمان قائد الشهيد الامام الخامنئي بعد العقد الأول من محرم

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت اللجنة المركزية لتخليد العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد، سماحة آية الله العظمى الخامنئي، في بيان لها، أن مراسم الوداع والتشييع والتدفين لامام الامة الشهيد، ستقام بعد انتهاء العقد الأول من شهر محرم الحرام .

نص البيان رقم (2) الصادر عن اللجنة هو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نظراً للتخطيط الواسع الذي جرى لإقامة مهيبة لمراسم الوداع، والتشييع، والتدفين للإمام المجاهد الشهيد، آية الله العظمى الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية) ولشهداء أسرة قائد الثورة الإسلامية، نُعلمكم أن كل التكهنات والإشاعات المتداولة في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية بشأن موعد وتفاصيل المراسم المذكورة، والتي سببت لبساً لدى كثير من الراغبين في حضور هذا الحدث الجليل، هي عارية عن الصحة.

ومراعاةً لسيرة قائد الثورة الإسلامية الشهيد (أعلى الله مقامه الشريف) في إقامة العزاء على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولأهمية إحياء مراسم العزاء في هذه الأيام في أرجاء إيران والعالم، فإن مراسم الوداع، والتشييع، والتدفين لامام الامة الشهيد، ستقام بعد انتهاء العقد الأول من محرم الحرام، وذلك بعد التنسيق النهائي بين الأجهزة المعنية والمجموعات الشعبية لتقديم الخدمات اللائقة للمشاركين في مراسم العزاء والتشييع.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المراسم لاحقاً، في الوقت المناسب، من قبل هذه اللجنة.

مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الشهيد

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