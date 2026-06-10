بعثة إيران في فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولت إلى أداة بيد دعاة الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت بعثة إيران في فيينا بياناً رداً على إقرار مشروع القرار الأميركي ضد البرنامج النووي الإيراني.

وكتبت البعثة في رسالة على منصة "إكس": "اليوم، أقر مجلس المحافظين، بتصويت متزعزع، قراراً سياسياً آخر ضد الأنشطة النووية السلمية الإيرانية، وهو قرار يخلو من الاحترافية المنتظرة من هيئة تقنية".

وأضافت البعثة: "كيف يمكن الوثوق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن تحولت إلى أداة ووسيلة بيد الحربيين، وأصبحت عاجزة إلى درجة أنها لا تستطيع حتى التعبير عن قلقها البسيط إزاء أوسع الهجمات المسلحة غير القانونية، وغير المسبوقة في تاريخها، والتي تستهدف المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات في دولة عضو؟"

وتابعت: "هذا القرار يعرب بنفاق عن دعمه للحل الدبلوماسي، في حين ترتكب الولايات المتحدة في الوقت نفسه المزيد من الأعمال العدائية، بما في ذلك ضد البنى التحتية المدنية الإيرانية، وتسعى إلى المواجهة في مختلف المحافل. إن الحل الدبلوماسي يحتاج إلى أقل قدر من حسن النية".

وجاء في البيان: "ستحمي إيران حقوقها الأصيلة، بما في ذلك رداً على هذا القرار الناقص".

يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقر اليوم، مجدداً وبانحياز ضد إيران، مشروع القرار الأميركي، ودعا طهران، دون الإشارة إلى الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، إلى الإعلان عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب، والسماح للمفتشين بإجراء التحقق منه.