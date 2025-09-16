قرار إيران المقترح: على المجتمع الدولي منع التهديدات للأمن العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية في فيينا أن جمهورية إيران الإسلامية، بالاشتراك مع بيلاروسيا والصين وروسيا وفنزويلا ونيكاراغوا، قدمت مشروع قرار إلى المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويؤكد مشروع القرار، مستشهدًا بميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة والقرارات السابقة، على ضرورة حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة، ويعتبر أي محاولة لمهاجمة هذه المنشآت أو تهديدها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وأشارت البعثة الدائمة لبلادنا في فيينا إلى أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية لجمهورية إيران الإسلامية، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة، وقد عرّضت صحة العاملين وأمن المواد النووية والبيئة ومصداقية نظام منع الانتشار لخطر جسيم.

كما شُدّد على أن تقديم هذا القرار لا يتماشى فقط مع الدفاع عن الحقوق المشروعة للدول الأعضاء، بما فيها جمهورية إيران الإسلامية، بل يهدف أيضًا إلى ضمان أمن جميع المنشآت النووية الخاضعة للضمانات على المستوى العالمي.

ينصّ مشروع القرار هذا على حق الدول التي لديها برامج نووية سلمية في الحصول على الضمانات اللازمة للاستخدام الآمن للطاقة النووية السلمية، ويؤكد على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد.

ويؤكد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للدول الأعضاء في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، ويذكّر بأن السبيل الوحيد لمعالجة المخاوف المشروعة هو الحوار والدبلوماسية، وأن على المجتمع الدولي دعم هذا النهج ومنع تكرار الأعمال غير المسؤولة التي تهدد السلام والأمن العالميين.

/انتهى/