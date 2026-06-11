إيران: لا يمكن تحقيق أي اتفاق مستدام عن طريق القوة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، قال خلال اجتماع لمجلس الأمن تحت عنوان "تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط من خلال الوساطة والحوار"، معرباً عن شكره لرئيس كولومبيا على عقد هذا الاجتماع: "ينبغي على رئيس الولايات المتحدة أن يمتنع عن تهديداته المتكررة ضد إيران، بما في ذلك التهديد المتجدد باستخدام القوة الذي أعلنه اليوم".

وشدد السفير الإيراني على أن "إيران لم تتفاوض أبداً تحت التهديد والضغط، ولن تستسلم أبداً للضغط أو الإكراه".

وأضاف إيرواني: "لقد اتبعت الولايات المتحدة هذه السياسة الفاشلة عدة مرات، وكان ينبغي لها أن تدرك بحلول الآن أن التهديد والترهيب العسكري يأتي بنتائج عكسية".

وقال سفير إيران في الأمم المتحدة: "إذا كانت واشنطن تبحث حقاً عن حل دبلوماسي، فعليها أن تتخلى عن لغة التهديد، وأن تتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة، والالتزام الكامل بالقانون الدولي".

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