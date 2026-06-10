"حنظلة": رد قاس ينتظر اميركا وحلفائها اذا قاموا بأي فعل

أكدت مجموعة "حنظلة" السيبرانية، في رسالة لها، أن الصواريخ جاهزة للإطلاق، محذرةً من أنه في حال قيام أمريكا وحلفائها بأي فعل، فإن رداً قاسياً سيكون في انتظارهم.