"حنظلة": رد قاس ينتظر اميركا وحلفائها اذا قاموا بأي فعل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت "حنظلة" في جزء من رسالتها، مخاطبة مشاة البحرية الأمريكية، أنه عليهم الاتصال بعائلاتهم وتوديعهم.
واختتمت المجموعة رسالتها إلى أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقول: "مرحباً بكم في الجحيم".
أكدت مجموعة "حنظلة" السيبرانية، في رسالة لها، أن الصواريخ جاهزة للإطلاق، محذرةً من أنه في حال قيام أمريكا وحلفائها بأي فعل، فإن رداً قاسياً سيكون في انتظارهم.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت "حنظلة" في جزء من رسالتها، مخاطبة مشاة البحرية الأمريكية، أنه عليهم الاتصال بعائلاتهم وتوديعهم.
واختتمت المجموعة رسالتها إلى أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقول: "مرحباً بكم في الجحيم".
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