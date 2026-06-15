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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:٣٧ ص

إعلام صهيوني: ترامب فشل في فصل جبهات القتال في إيران ولبنان

إعلام صهيوني: ترامب فشل في فصل جبهات القتال في إيران ولبنان

أقرت إعلام صهيوني بفشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فصل جبهات القتال في إيران ولبنان عن بعضها البعض.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وسيلة الإعلام الصهيونية "آي 24 نيوز" ذكرت في تقرير لها أن وزراء حكومة الكيان الصهيوني يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن من فصل جبهة القتال في لبنان عن جبهة القتال في إيران.

وأضاف التقرير: "يجب الاعتراف بأن جبهات القتال في لبنان وإيران مرتبطة ارتباطاً مباشراً ببعضها البعض".

يُذكر أن إيران أكدت مراراً أن وقف الحرب في بلادها يجب أن يشمل لبنان أيضاً، وأن أي عدوان صهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت سيواجه برد فعل.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد وصفت في رد فعل حاد وسلبي، سياسات الرئيس الأمريكي الأخيرة بأنها "ضربة" لمصالح تل أبيب.

وأعربت هذه الوسيلة الصهيونية، في معرض عجزها عن تحليل السلوكيات الجديدة للبيت الأبيض، عن اعترافها قائلة: "ما فعله ترامب بنا هو حدث شديد القسوة ومؤلم يصعب وصفه وشرح أبعاده".

/انتهى/

رمز الخبر 1971576

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