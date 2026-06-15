الخلافات بین تل ابیب وواشنطن تتسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء أضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "شخص صعب جداً"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون ممتناً جداً" للولايات المتحدة بسبب ما قامت به.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ترامب "خرج خاسراً".

وأضافت أن ويتكوف وكوشنر "باعا إخوانهم في إسرائيل" بضغط من قطر وبمساعدة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دول الخليج الفارسي "شجعت وتوسلت وتطوعت لدفع مليارات للإيرانيين فقط ليعود الهدوء".

ونقلت "آي 24 نيوز"، عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية قولهم إن ترامب لم ينجح في محاولة فصل الساحة الإيرانية عن الساحة اللبنانية.

وأضافت أن هناك ضرورة للاعتراف بالصلة المباشرة بين الجبهتين في لبنان وإيران.

وكان قد أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشال" اكتمال الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "تهانينا للجميع".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد مفاوضات مكثفة.