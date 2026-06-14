3 شهداء على الاقل و عدد من الجرحى في العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية

وأفادت وكالة مهرللانباء بأن مصادر إعلامية ذكرت أن الكيان الصهيوني هاجم منطقة الضاحية في جنوب بيروت. وتشير بعض المصادر إلى أن عدة صواريخ أصابت ساحة الغدير في ضاحية بيروت.

كما أفادت قناة "الميادين" الإخبارية بأن طائرات الكيان الصهيوني المحتل شنت غارة جوية استهدفت مبنى من خمسة طوابق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكتب بنيامين نتنياهو ووزير حرب الكيان الصهيوني في بيان مشترك: "يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًا باستهداف أهداف في ضاحية بيروت".

وجاء في هذا البيان أن الهجوم على الضاحية تم وفقًا لتوجيهات نتنياهو ووزير الحرب، وردًا على هجمات حزب الله تجاه الأراضي المحتلة.

الجيش الصهيوني يدعي استمرار الهجمات

أعلن جيش الكيان الإسرائيلي أيضًا أن الغارة الجوية التي نفذها اليوم (الأحد) على الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت ردًا على الهجوم بطائرة مسيّرة لحزب الله على شمال فلسطين المحتلة.

وأضاف جيش الكيان الصهيوني أنه سيواصل هجماته وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصًا واحدًا استشهد وأصيب أربعة آخرون بجروح في الهجوم الوحشي الذي شنّه الكيان الصهيوني على مبنى سكني في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

رفع مستوى الجاهزية في الأراضي المحتلة

وأفادت الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني برفع مستوى الجاهزية إلى أعلى درجة في الأراضي المحتلة.

وأضافت الجبهة الداخلية للكيان المحتل أن رفع مستوى الجاهزية هذا تم دون أي تغيير في التعليمات المُبلغة للعموم.

الكيان الصهيوني: هاجمنا ضاحية بيروت بأربعة صواريخ

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للكيان الصهيوني بأن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذته طائرتان مقاتلتان أطلقتا أربعة صواريخ موجهة.

وقد أكدت إيران مرارًا وتكرارًا على أهمية عدم قيام الكيان الصهيوني بمهاجمة أو الاعتداء على الأراضي اللبنانية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد كتبت سابقًا في بيان لها، في ضوء هجوم الكيان الصهيوني على لبنان والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل هذا الكيان الإرهابي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على العزم الجاد للشعب الإيراني على الدفاع الحاسم عن أمنه ومصالحه الوطنية أينما يراه مناسبًا، تذكّر بأن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءًا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل 2026، وأن الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار وما يترتب عليها من عواقب، وكذلك تجاه أي تصعيد للتوتر في المنطقة."

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