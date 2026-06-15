ترامب یعترف بحق ایران في تخصيب اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن ترامب، الذي كان قد شدد سابقًا على ضرورة تدمير جميع المنشآت النووية ووقف تخصيب اليورانيوم في إيران، صرّح لصحيفة نيويورك تايمز، فجر الاثنين بتوقيت طهران، أن إيران ستُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة.

لم تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة اتفاقًا بشأن الملف النووي، إلا أن تصريح ترامب يُعد تراجعًا عن بعض تجاوزاته السابقة، مع أن العديد من التراجعات الأخرى من جانبه في هذا الشأن ضرورية لتحقيق الاتفاق المستقبلي، وهو اتفاق تشير تجربة إيران مع نقض أمريكا لوعودها إلى أنه غير مرجح.

لن يعني تصريح ترامب قبول إيران لقواعده، لكن تراجع ترامب عن موقفه السابق واضح. وتصر إيران على ضرورة ضمان حقوقها، وأن مواقف ترامب المتقلبة لن تؤثر على موقفها.

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