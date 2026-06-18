إنشاء مسار مخصص لحركة البضائع في معبر "شذابه" الحدودي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن يزدان خسروي، القائم بأعمال مديرية الطرق والنقل البري في خوزستان، قال صباح اليوم الخميس في لقاء مع الصحفيين: "نظراً لضرورة الإدارة الذكية للحركة خلال موسم الأربعين، بدأت أعمال إنشاء الطريق المخصص لمحطة الشحن في معبر شذابه الحدودي، بالاستعانة بقدرات ومعدات الطرق".

وأضاف خسروي: "الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توفير وصول مباشر للشاحنات الثقيلة إلى محطة الشحن، ومنع تداخل المسارات التجارية مع مسارات المسافرين، وهو ما يلعب دوراً حيوياً في تخفيف الاختناقات المرورية خلال ذروة حركة الأربعين".

وأوضح القائم بأعمال مديرية الطرق والنقل البري في خوزستان، في معرض حديثه عن خصائص هذا المشروع، أن "هذا المسار الذي يبلغ طوله 2.5 كيلومتر، صُمم خصيصاً لحركة أسطول نقل البضائع التجارية".

وتابع خسروي: "بإنشاء هذا المسار المخصص، سيتم تسهيل عملية التصدير والتفريغ والتحميل في محطة الشحن، وسنشهد زيادة في أمن حركة زوار الإمام الحسين (عليه السلام)، كما سنمنع ازدحام الشاحنات على الطرق الرئيسية المخصصة للزوار".

وشدد خسروي في ختام حديثه على أن "هذا المشروع، بجهود العاملين على مدار الساعة، سيدخل حيز التشغيل الكامل قبل بدء مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) رسمياً، لضمان انسيابية الحركة في هذا المعبر الحدودي".

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