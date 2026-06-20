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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٤٨ ص

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة وقطر تعملان على إنشاء آلية بشأن الأصول الإيرانية المجمدة

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة وقطر تعملان على إنشاء آلية بشأن الأصول الإيرانية المجمدة

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحرك الولايات المتحدة وقطر للسماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة في الدوحة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وقطر تعملان على إنشاء آلية تُمكّن إيران من استخدام مواردها المجمدة التي تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار لشراء سلع أساسية.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد ذكرت سابقًا، نقلاً عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع أن تُفرج الولايات المتحدة عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

ويُزعم أن هذه الموارد ستُستخدم حصريًا لشراء سلع إنسانية ومواد غير خاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وبحسب التقرير، فإن هذه الأصول موجودة حاليًا في قطر.

/انتهى/

رمز الخبر 1971705
جواد ماستری فراهانی

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