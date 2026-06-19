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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٤:٢٧ م

إيران تدين الهجمات الأخيرة على مناطق عدة من لبنان

إيران تدين الهجمات الأخيرة على مناطق عدة من لبنان

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الصهيونية الأخيرة التي استهدفت مناطق عدة في لبنان، محذراً من تداعيات استمرار هذه الإجراءات على السلام والأمن الإقليميين.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي، مستنكراً بشدة العمليات العدوانية والإرهابية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد مناطق مختلفة من لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من اللبنانيين، وتدمير منازل المواطنين والبنى التحتية في البلاد. وحذر بقائي من التداعيات الخطيرة والفورية لاستمرار تحريض الكيان المحتل والقاتل للأطفال على الحرب، وتأثير ذلك على السلام والأمن في المنطقة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع، مشيراً إلى البند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المؤرخة في 18 يونيو 2026 ، والذي ينص بوضوح على أن وقف الحرب في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاق إنهاء الحرب على جميع الجبهات. وأكد بقائي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها وحقوقها وحقوق حلفائها".

/انتهى/

رمز الخبر 1971700

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