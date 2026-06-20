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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:١١ ص

11 ناقلة نفط غادرت ميناء تشابهار تحمل 20 مليون برميل نفط ايراني

11 ناقلة نفط غادرت ميناء تشابهار تحمل 20 مليون برميل نفط ايراني

أفادت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن 11 ناقلة تحمل مجتمعة 20 مليون برميل من النفط الإيراني غادرت هذا الأسبوع ميناء تشابهار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت الوكالة عن بيانات أن "11 ناقلة تحمل مجتمعة 20 مليون برميل من النفط الإيراني غادرت هذا الأسبوع ميناء تشابهار".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الامريكية، عبور 20 ناقلة نفط من الممر الامن في هرمز.

/انتهى/

رمز الخبر 1971703
جواد ماستری فراهانی

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