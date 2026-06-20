11 ناقلة نفط غادرت ميناء تشابهار تحمل 20 مليون برميل نفط ايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت الوكالة عن بيانات أن "11 ناقلة تحمل مجتمعة 20 مليون برميل من النفط الإيراني غادرت هذا الأسبوع ميناء تشابهار".
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الامريكية، عبور 20 ناقلة نفط من الممر الامن في هرمز.
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أفادت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن 11 ناقلة تحمل مجتمعة 20 مليون برميل من النفط الإيراني غادرت هذا الأسبوع ميناء تشابهار.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت الوكالة عن بيانات أن "11 ناقلة تحمل مجتمعة 20 مليون برميل من النفط الإيراني غادرت هذا الأسبوع ميناء تشابهار".
رمز الخبر 1971703
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