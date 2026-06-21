شهباز شريف: العلاقات بين طهران وإسلام آباد علاقات أخوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "شريف" صرح للصحفيين بعد انتهاء لقائه مع الوفد الإيراني، "إننا دولتان ونعمل من أجل إعمار المنطقة وتنميتها".

كما التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" في أول برنامج للوفد الإيراني، بوزير الخارجية السويسري "إينياتسيو كاسيس".

وقد وصل الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الفريق المفاوض، حوالي الساعة العاشرة من مساء السبت بالتوقيت المحلي إلى مطار زيورخ.

ويرافق قاليباف في هذه الزيارة كل من: سيد عباس عراقجي (وزير الخارجية)، وعلي باقري (مساعد الشؤون الدولية في امانة المجلس الأعلى للأمن القومي)، وعبد الناصر همتي (محافظ البنك المركزي)، وحميد بورد (نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية)، وكاظم غريب آبادي (نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية)، وإسماعيل بقائي (المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي).