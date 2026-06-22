العميد ابن الرضا: سيكون ردنا قاسياً على أي خرق لمذكرة التفاهم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد سيد مجيد ابن الرضا، القائم بأعمال وزارة الدفاع، أجرى اتصالاً هاتفياً مع خواجة محمد آصف، وزير دفاع جمهورية باكستان الإسلامية، قدّم خلاله تعازيه بوفاة ضباط وجنود من الجيش الباكستاني في حادثة سقوط مروحية، معرباً عن شكره للمواقف البناءة التي اتخذتها الحكومة والقوات المسلحة الباكستانية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد القائم بأعمال وزير الدفاع بمواقف نظيره الباكستاني في مختلف المحافل، خاصة خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، مثمناً دعم إسلام آباد في إدانة العدوان على إيران، ومؤكداً أن "حكومة وشعب إيران لن ينسيا جميل أصدقائهم ومساندتهم في الأوقات الصعبة".

كما شكر المسؤول الإيراني التضامن والدعم المعنوي الذي أبدته الحكومة والشعب والقيادات العسكرية الباكستانية خلال الحرب والعدوان على إيران، معتبراً باكستان "دولة صديقة وشقيقة لها دور بارز في التطورات الإقليمية".

وثمّن العميد ابن الرضا جهود الحكومة والقوات المسلحة الباكستانية في مسار المفاوضات والتوقيع على التفاهمات الأخيرة، مشدداً على أن "القوات المسلحة الإيرانية، رغم توقيعها مذكرة التفاهم، لا تثق مطلقاً بالعدو الناقض للعهود، وأنها ستتخذ رداً قاسياً ومُندماً على أي خرق لبنودها".

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وسوريا، ومشيداً بمواقف وزير الدفاع الباكستاني من التطورات الإقليمية، وأكد العميد ابن الرضا أن "بقاء هذا الكيان المشؤوم، الذي يمثل الشر المطلق في المنطقة والعالم، يرتهن بإثارة التوتر وخلق الأزمات، وعليه على الدول الإسلامية أن تتصدى لهذا المسار بالوحدة والتضامن العمليين".

كما ذكّر القائم بأعمال وزير الدفاع بمقترح تشكيل "حزام أمني إقليمي للعالم الإسلامي"، بمشاركة دول مثل إيران وباكستان والسعودية وتركيا ومصر وسائر الدول الإسلامية، معلناً استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتشاور مع دول المنطقة في هذا الشأن.

من جانبه، أشاد وزير دفاع باكستان بصمود الشعب الإيراني في وجه العدوان، معتبراً أن "شعب وقوات إيران المسلحة وقفوا كالصخر أمام العدوان بإيمان وعزيمة، وأن هذا النوع من النضال سيسجله التاريخ".

ووصف الوزير الباكستاني العلاقات الثنائية بأنها "أخوية"، مؤكداً أن "الشعب الباكستاني يكنّ مشاعر أخوية تجاه إيران، ويدعو لها دائماً، ويفتخر بصمودها ومقاومتها". كما رحب بمقترح الجانب الإيراني، معرباً عن أمله في أن يشهد، بعد استقرار الأوضاع الإقليمية، فصلاً جديداً من التعاون الثنائي لترتيبات أمنية إقليمية للعالم الإسلامي، تهدف إلى التصدي لاعتداءات ومطامع الكيان الصهيوني، وتحقيق الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة. وأشار إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة، مشبّهاً إياه بـ"الغدة السرطانية"، ومؤكداً أن "جرائم هذا الكيان خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزت مجمل الجرائم التي شهدها العالم بأسره".

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