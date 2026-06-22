بقائي: يجب أن نمسك بزمام الطرف المقابل لتنفيذ التزاماته

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، قال في حواره: "تم إجراء مناقشات حول البنود المتبقية التي تشكل شرطاً أساسياً لبدء المفاوضات النهائية".

وأضاف بقائي: "تم بحث مسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط، وتحرير الأصول الإيرانية، وقد أحرزنا تقدماً جيداً في هذا الشأن".

وتابع المتحدث: "بخصوص العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، تقرر إنشاء آلية مناسبة، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وأشار بقائي إلى أن "اليوم كان طويلاً جداً بالنسبة لنا، إذ بدأت الاجتماعات منذ صباح يوم الأحد. وخلال جلسة رباعية، صدر تصريح أمريكي حمل نبرة تهديد، مما دفع إيران إلى الإعلان أنها لن تواصل الجلسة الرباعية في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "في هذا السياق، بذلت كل من قطر وباكستان جهوداً لاستمرار الحوار، وقلنا إنه لن يكون في صيغة رباعية".

وتابع بقائي: "في الاجتماعات الرباعية وقبلها، أبدينا قلقنا إزاء سوء نية الطرف المقابل، وخاصة فيما يتعلق باستمرار انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار".

وفي هذا الصدد، تم تشكيل آلية جديدة بمشاركة الوسطاء، لضمان مراقبة إنهاء الحرب ووقف القتال في لبنان، وذلك لتأمين استدامة السلام.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن "نهج الوفد الإيراني يقوم على ضرورة مسك زمام الطرف المقابل لتنفيذ التزاماته".

وأضاف بقائي: "في هذه المرحلة، انتهى عمل الوفد التفاوضي، لكن الفرق الفنية ستواصل عملها غداً. كما ستصدر كل من قطر وباكستان نصاً مشتركاً، سيُعتبر وثيقة للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال 18 ساعة من المفاوضات".

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