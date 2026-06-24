قاليباف: الاتحاد البرلماني الاسلامي يعزز تضامن الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، لدى وصوله إلى مطار باكو صباح اليوم الاربعاء، موسى قاسملي، نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني، وأعرب عن سعادته بزيارة هذا البلد الصديق الجار، قائلاً: "بالنظر إلى الأوضاع في المنطقة، آمل أن يُسهم انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".

وتمنى قاليباف التوفيق لشعب جمهورية أذربيجان ولمجلسها الوطني، وقدم تعازيه بمناسبة حلول شهر محرم، وقال: "على الرغم من ضغط العمل، أرى في حضوري بهذا المؤتمر فرصةً لتعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، ولا سيما جمهورية أذربيجان".

ومن جانبه اكد موسى قاسملي، نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني، رفضه للحرب في جوار بلاده، قائلاً: "إذا حدث مكروه في بيت الجار، فلن يكون الجار مرتاحاً بالتأكيد. لذلك، يجب التاكيد بأن الازدهار والتعاون يكمن في حسن الجوار، ولحسن الحظ، فإن العلاقات الاقتصادية الجيدة وتطور العلاقات البرلمانية بين البلدين يسيران على ما يرام".

وأكد قاسملي: "أؤكد أن جمهورية أذربيجان لن تُلحق أي أذى بجيرانها؛ فالإسلام يدعو إلى الوحدة والتعاون والأخوة، وشهر محرم رمزٌ للوحدة".

وأعرب نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني عن ارتياحه لإنهاء النزاع، مؤكداً على أهمية إرساء السلام، وأضاف: "إن حضوركم ومشاركتكم في هذه القمة يُسهمان بشكلٍ كبير في تطوير العلاقات، وسيكون لهما أثرٌ بالغٌ بلا شك".

كما حضر الاجتماع كلٌ من آذر أمير أصلانوف، رئيس لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة في البرلمان الأذربيجاني، وجوانشير باشازاده، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية مع ايران في البرلمان الأذربيجاني.