  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٢:١٨ م

عارف: الجماهير هي المضيف الرئيسي لمراسم توديع سيد شهيد إيران

عارف: الجماهير هي المضيف الرئيسي لمراسم توديع سيد شهيد إيران

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية أن الشعب هو المضيف الرئيسي لمراسم توديع وتشييع قائد الثورة الشهيد، مشيراً إلى التحديات اللوجستية الكبيرة التي تواجه تنظيم هذا الحدث الضخم في ظل الظروف الجوية القاسية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس، قال في معرض حديثه عن مراسم تشييع القائد: "الشعب يتعاون، ونحن نأمل أن نتمكن، بأقصى إمكانياتنا وقدراتنا، من تلبية طلب المحبين للإمام الذين يرغبون في الحضور، والاستجابة بشكل إيجابي لهم".

وأضاف عارف: "في ما يتعلق بمراسم التشييع، فإننا مضطرون بسبب ضيق المساحة، ولأن الجو صيفي ودرجات الحرارة مرتفعة، حتى توفير المياه لهذا العدد المقدر بـ 15 مليون شخص المتوقع حضورهم في مراسم طهران، هو مهمة صعبة للغاية".

وتابع: "هناك طلبات كثيرة من أفغانستان وباكستان وتركيا، ونضطر للاعتذار لهم، ونطلب منهم إقامة مراسم في بلدانهم الخاصة".
/انتهى/

رمز الخبر 1971834

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات