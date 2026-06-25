عارف: الجماهير هي المضيف الرئيسي لمراسم توديع سيد شهيد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس، قال في معرض حديثه عن مراسم تشييع القائد: "الشعب يتعاون، ونحن نأمل أن نتمكن، بأقصى إمكانياتنا وقدراتنا، من تلبية طلب المحبين للإمام الذين يرغبون في الحضور، والاستجابة بشكل إيجابي لهم".

وأضاف عارف: "في ما يتعلق بمراسم التشييع، فإننا مضطرون بسبب ضيق المساحة، ولأن الجو صيفي ودرجات الحرارة مرتفعة، حتى توفير المياه لهذا العدد المقدر بـ 15 مليون شخص المتوقع حضورهم في مراسم طهران، هو مهمة صعبة للغاية".

وتابع: "هناك طلبات كثيرة من أفغانستان وباكستان وتركيا، ونضطر للاعتذار لهم، ونطلب منهم إقامة مراسم في بلدانهم الخاصة".

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