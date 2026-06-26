الشيخ نعيم قاسم: المقاومة أذهلت العالم، وصبرنا سيصنع المستقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، قال خلال مراسم عاشوراء في مرقد الشهيد السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت: "إن الصبر هو المسار الذي اخترناه، وهذا المسار أقوى من ظروف القتال والنضال، وهو النقطة الأساسية للنصر".

وأضاف الأمين العام: "لقد أذهلت المقاومة الإسلامية العالم، وصبرنا سيصنع المستقبل، ويغير المعادلات، ويهزم الطاغوت".

وتابع الشيخ نعيم قاسم: "لا يمكننا أن نوفي حق هذه المقاومة الشريفة والعظيمة في لبنان. العالم لا يصدق هذه المقاومة، لأنه ليس معتاداً على رؤية أن هذا النوع من الصبر يغير المعادلات".

واختتم قائلاً: "لماذا يحظى الشهيد السيد حسن نصرالله بهذه المكانة العظيمة وفي قلوب العالم؟ لأنه على مدى عقود، تحمل كل مشاق الحياة بصبر من أجل هذا النصر، وقدم ابنه. لولا هذا الصبر، لما كنا لنصل إلى هذه النتيجة وهذا الإنجاز".

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