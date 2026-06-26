بقائي: أمريكا بحاجة إلى الإحسان والصدقات لحل أزمة الجوع

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في رسالة على منصة افتراضية حول وضع الجوع في أمريكا: "إن أمريكا نفسها في أمس الحاجة إلى الإحسان والصدقات لحل مشكلة الجوع. وفقاً لتقرير 'منظمة الخدمات العالمية للتعليم حول الجوع' (World Hunger Education Service)، فإن 'في الولايات المتحدة، أكثر من 47 مليون شخص، بما في ذلك واحد من كل خمسة أطفال، محرومون من الحصول على غذاء كافٍ لحياة صحية. منذ عام 2020، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 4.2 مليون شخص'."

وبحسب تقرير منظمة "تغذية أمريكا" (Feeding America)، "إن 47 مليون أمريكي يعانون من انعدام الأمن الغذائي – ويتعاملون يومياً مع تحديات الجوع وعواقبه الصحية والاجتماعية".

"بالطبع، الخبر السار هو أنه منذ فترة، لم يعد على المسؤولين الأمريكيين رؤية هذه الإحصائيات غير السارة، وذلك لأن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، بعد 30 عاماً من التقرير السنوي المستمر حول حالة انعدام الأمن الغذائي والجوع في أمريكا، توقفت بصمت عن إعداد هذا التقرير اعتباراً من سبتمبر 2024".

".. وبهذه الطريقة، تم حل مشكلة الجوع في أمريكا منذ ما يقرب من عامين!"

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