اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وأوزبكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، ناقشا خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية والقضايا الثنائية.

وخلال هذا الاتصال، أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الأوزبكي على آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ تفاهم إنهاء الحرب المفروضة.

ومن جانبه، رحب وزير خارجية أوزبكستان بالجهود الدبلوماسية الجارية لخفض التوتر في منطقة غرب آسيا، وأكد على أهمية استمرار هذا المسار وتنفيذ الالتزامات المتبادلة.

كما شدد الجانبان على استمرار المشاورات وتطوير العلاقات بين إيران وأوزبكستان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

/انتهى/