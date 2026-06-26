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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٤:٠٧ م

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وأوزبكستان

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وأوزبكستان

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، ناقشا خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية والقضايا الثنائية.

وخلال هذا الاتصال، أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الأوزبكي على آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ تفاهم إنهاء الحرب المفروضة.

ومن جانبه، رحب وزير خارجية أوزبكستان بالجهود الدبلوماسية الجارية لخفض التوتر في منطقة غرب آسيا، وأكد على أهمية استمرار هذا المسار وتنفيذ الالتزامات المتبادلة.

كما شدد الجانبان على استمرار المشاورات وتطوير العلاقات بين إيران وأوزبكستان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

/انتهى/

رمز الخبر 1971850

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