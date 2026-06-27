حادث بحري جديد في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اعلنت اليوم السبت أن قبطان الناقلة أعلن أن السفينة تعرّضت لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر، مما أدى إلى تضرّر سطح القيادة فيها.

وجاء في بيان هذه الهيئة البريطانية أن جميع أفراد الطاقم بخير وصحة جيدة، ولم تُسجّل حتى الآن أي أضرار بيئية أو تسرب نفطي.

ووفقاً لهذا التقرير، يدرس المسؤولون الحادثة، ونُصحَت جميع السفن بالإبحار بحذر شديد في المنطقة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة UKMTO.

ويأتي هذا الخبر في وقت أعلنت فيه منظمة "سنتكوم" الإرهابية، في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى منشآت رادارية ساحلية إيرانية.

وزعمت هذه المنظمة أن هذا الإجراء جاء رداً على الهجوم بطائرة مسيّرة، الذي نفذته إيران يوم 25 يونيو، على سفينة الشحن "إيفر لوفلي" (M/V Ever Lovely) التي ترفع علم سنغافورة، وكانت تلك السفينة في طريقها للخروج من مضيق هرمز على طول سواحل عُمان.

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