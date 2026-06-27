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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٤:٤٧ م

حادث بحري جديد في مضيق هرمز

حادث بحري جديد في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة أمنية في مضيق هرمز، تعرّضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بقذيفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اعلنت اليوم السبت أن قبطان الناقلة أعلن أن السفينة تعرّضت لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر، مما أدى إلى تضرّر سطح القيادة فيها.

وجاء في بيان هذه الهيئة البريطانية أن جميع أفراد الطاقم بخير وصحة جيدة، ولم تُسجّل حتى الآن أي أضرار بيئية أو تسرب نفطي.

ووفقاً لهذا التقرير، يدرس المسؤولون الحادثة، ونُصحَت جميع السفن بالإبحار بحذر شديد في المنطقة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة UKMTO.

ويأتي هذا الخبر في وقت أعلنت فيه منظمة "سنتكوم" الإرهابية، في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى منشآت رادارية ساحلية إيرانية.

وزعمت هذه المنظمة أن هذا الإجراء جاء رداً على الهجوم بطائرة مسيّرة، الذي نفذته إيران يوم 25 يونيو، على سفينة الشحن "إيفر لوفلي" (M/V Ever Lovely) التي ترفع علم سنغافورة، وكانت تلك السفينة في طريقها للخروج من مضيق هرمز على طول سواحل عُمان.

/انتهى/

رمز الخبر 1971868
جواد ماستری فراهانی

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