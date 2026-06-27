ضرورة تسوية ديون الغاز المستحقة لإيران بالذهب

وكالة مهر للأنباء: يعاني العراق كل عام من نقص الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة، ولتعويض ذلك، بدأ في استيراد الغاز من إيران منذ عام 2011، وبموجب عقد، يتلقى 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من إيران[1]. نظراً لاحتياجات العراق، تم تمديد هذا العقد مرة واحدة في يوليو 2017 لمدة سبع سنوات، ثم في آذار 2024 لمدة خمس سنوات أخرى[2]. ومع ذلك، وبسبب سيطرة الولايات المتحدة على الشبكة المالية والمصرفية العراقية وتحكم الاحتياطي الفيدرالي في إيراداته النفطية، لا تملك البلاد الإذن أو القدرة على دفع تكلفة الغاز المستلم من إيران. لهذا السبب، ارتفع حجم ديون العراق لإيران باستمرار في السنوات الأخيرة، ووفقاً لرئيس الوزراء السوداني في برنامج تلفزيوني، وصلت إلى حوالي 11 مليار يورو بحلول تموز [3]2023. وقد ذكر في نفس البرنامج أن إيران تزودنا بالغاز دون تلقي أموال. وقد قلل هذا الأمر من حافز إيران لتصدير الغاز إلى العراق؛ لأن إيران، بفضل صناعاتها البتروكيماوية والصلب الكبيرة، يمكنها تحويل الغاز المنتج إلى منتجات مختلفة داخل أراضيها وتحقيق إيرادات كبيرة من العملات الأجنبية عن طريق تصديرها.
مع النقص الحاد في الغاز، وبالتالي انخفاض إنتاج الكهرباء في العراق، تستمر الانقطاعات المتكررة للكهرباء في مواسم مختلفة في هذا البلد. وقد أجبر هذا الأمر العراق على استبدال الغاز الإيراني بالغاز التركمانستان. ومع ذلك، يجب على العراق أيضاً دفع 20% من تكلفة عبور الغاز التركماني عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر إيران إلى هذا البلد. في هذه الحالة، لا تزداد تكلفة استيراد الغاز فحسب، بل ستظل مشكلة دفع تكلفة النقل من إيران قائمة. وبهذه الطريقة، زادت تكاليف الحكومة العراقية لتوفير الكهرباء للمواطنين وانخفض رفاههم. بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية في 23 شباط 2026 في بيان أن الحاجة إلى الغاز المستورد من إيران لا تزال قائمة[4].
بما أن الذهب وسيلة دفع وتسوية آمنة لا تستطيع الولايات المتحدة التدخل فيها، يمكن للعراق، بالاستفادة من الفرصة الحالية المتمثلة في اشتراط إيران لعبور آمن للطاقة من مضيق هرمز ببيع غير دولاري، أن يدفع ديونه الغازية لإيران بالذهب. في هذه الحالة، سيتم إخراج تجارة الغاز مع إيران من هيمنة الولايات المتحدة، وسيتم توفير إمكانية دفع تكلفة الغاز المستورد من إيران في الوقت المناسب وتوفير إمداداته المستقرة، وفي النهاية إزالة الانقطاعات الواسعة للكهرباء عن الناس.
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