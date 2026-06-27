مع النقص الحاد في الغاز، وبالتالي انخفاض إنتاج الكهرباء في العراق، تستمر الانقطاعات المتكررة للكهرباء في مواسم مختلفة في هذا البلد. وقد أجبر هذا الأمر العراق على استبدال الغاز الإيراني بالغاز التركمانستان. ومع ذلك، يجب على العراق أيضاً دفع 20% من تكلفة عبور الغاز التركماني عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر إيران إلى هذا البلد. في هذه الحالة، لا تزداد تكلفة استيراد الغاز فحسب، بل ستظل مشكلة دفع تكلفة النقل من إيران قائمة. وبهذه الطريقة، زادت تكاليف الحكومة العراقية لتوفير الكهرباء للمواطنين وانخفض رفاههم. بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية في 23 شباط 2026 في بيان أن الحاجة إلى الغاز المستورد من إيران لا تزال قائمة[4].

بما أن الذهب وسيلة دفع وتسوية آمنة لا تستطيع الولايات المتحدة التدخل فيها، يمكن للعراق، بالاستفادة من الفرصة الحالية المتمثلة في اشتراط إيران لعبور آمن للطاقة من مضيق هرمز ببيع غير دولاري، أن يدفع ديونه الغازية لإيران بالذهب. في هذه الحالة، سيتم إخراج تجارة الغاز مع إيران من هيمنة الولايات المتحدة، وسيتم توفير إمكانية دفع تكلفة الغاز المستورد من إيران في الوقت المناسب وتوفير إمداداته المستقرة، وفي النهاية إزالة الانقطاعات الواسعة للكهرباء عن الناس.