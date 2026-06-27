استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة من طهران إلى دبي

وافادت وكالة مهر للانباء ان اولى الرحلات تنطلق في 30 حزيران/يونيو الحالي، على أن تعود الجدولة المنتظمة للشركات الإيرانية تدريجيا وبشكل كامل بحلول مطلع شهر تموز/يوليو.

وقد بدأت شركات الطيران والوكالات السياحية بالفعل في إعادة تفعيل منصات حجز التذاكر للمسافرين الراغبين بالتنقل بين المطارين الدوليين في طهران ودبي.

وبالتزامن مع القرار الإيراني، بدأت شركات طيران إقليمية وعالمية أخرى (مثل الخطوط التركية وغيرها) في جدولة عودتها وتوسيع رحلاتها إلى مطار دبي الدولي والمطارات المجاورة تفاديا للمسارات الطويلة.

وكان معاون شؤون الخدمات التجارية بمنظمة الترويج التجاري الإيرانية محمد صادق قنادزاده أعلن اليوم السبت عن استئناف المبادلات التجارية بين إيران والإمارات، عبر ميناء جبل علي بالإمارات.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية عنه قوله إن "ميناء جبل علي يعد أحد أهم موانئ الترانزيت في دولة الإمارات مع إيران"، لافتا إلى أن "معظم المبادلات التجارية بين البلدين كانت تتم عبره".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، بحثا خلال اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين امريكا وإيران.