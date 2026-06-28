عراقجي: على دول المنطقة عدم السماح باستخدام أراضيها لمهاجمة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، برئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بعد ظهر يوم الأحد، وأجرى معه محادثات.

وأكد وزير الخارجية عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز وتوسيع العلاقات مع العراق في جميع المجالات، وأشاد بتطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والثقافية والشعبية، معتبراً ذلك يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويتماشى مع تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

كما أوضح عراقجي آخر التطورات في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأمريكية الصهيونية المفروضة على إيران، مشدداً على ضرورة سعي جميع دول المنطقة إلى صون الأمن والسلام، ولا سيما منع المعتدين من استخدام أراضيها ومنشآتها لشن هجمات غير مشروعة ضد إيران.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء العراقي، في إشارة إلى الروابط العميقة للصداقة بين العراق وإيران، أن الحكومة العراقية الجديدة مصممة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات.