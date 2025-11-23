سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين يلتقي وزير الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الإيراني لدى الصين "عبد الرضا رحماني فضلي" اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي".

خلال هذا اللقاء، قدّم سفير بلادنا تقريرًا عن المبادرات والإجراءات المتخذة والخطط الجارية لتطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد وزير الخارجية، في معرض إشارته إلى الأهمية الخاصة للعلاقات الإيرانية الصينية وعزم قادة البلدين على تطوير وتوسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، استنادًا إلى الخطة الشاملة الممتدة لـ 25 عامًا للتعاون المشترك بين البلدين، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.

في هذا اللقاء، قدّم السيد محسن الحكيم تقريرًا عن سير الانتخابات الأخيرة في العراق، وأعرب عن تقديره لمواقف ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب العراقيين.

هنأ وزير الخارجية الحكومة والشعب العراقيين على إجراء انتخابات مجلس النواب بسلام ونجاح، مضيفًا أن التشكيل السريع للحكومة الجديدة سيضاعف من متعة إجراء انتخابات حماسية للشعب العراقي.

/انتهى/



ووصف عراقجي المشاركة المتزايدة للشعب العراقي في هذه الانتخابات بأنها خطوة مهمة نحو ترسيخ العملية الديمقراطية في العراق والحفاظ على سيادة هذا البلد وأمنه الوطني، معربًا عن أمله في أن تمهد هذه الانتخابات الطريق لمزيد من تعزيز التماسك والأمن والتقدم في هذا البلد.



وأكد وزير الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على توسيع علاقاتها الودية مع العراق في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.