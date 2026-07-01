مباحثات إيرانية-صينية لتأسيس بنك تنمية منظمة شنغهاي للتعاون

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن البنك المركزي الإيراني، أن أبا الفضل كودئي، نائب محافظ البنك المركزي للعلاقات الدولية، شارك في الاجتماع التشاوري الرابع لتأسيس بنك تنمية منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عُقد في مدينة "شنتشن" الصينية، وقدم خلاله مقترحات فنية وتنفيذية، مؤكداً على دور إيران الفاعل في دفع عملية تشكيل هذه المؤسسة المالية الدولية.

حضر كودئي الاجتماع التشاوري الرابع الذي عُقد على مدى يومين، في 30 يونيو و1 يوليو 2026 ، في مدينة شنتشن الصينية، بهدف التآزر ودفع مراحل تأسيس "بنك تنمية منظمة شنغهاي للتعاون"، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وبعض الدول المراقبة.

وبحسب التقرير، ناقش هذا الاجتماع المتخصص الأبعاد الفنية والتنفيذية والآليات اللازمة لإنشاء بنك التنمية، وتم اتخاذ قرارات استراتيجية لتسريع عملية تأسيسه.

كما شرح نائب محافظ البنك المركزي للعلاقات الدولية، خلال هذا الاجتماع، النهج الإيراني، وقدم مقترحاته العملية لزيادة فعالية هذا البنك في التفاعلات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

يُذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركتها الفاعلة وتقديمها لوجهات النظر الخبيرة في عملية تأسيس هذه المؤسسة المالية، تسعى إلى تعزيز التعاون النقدي والمصرفي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، والاستفادة من قدراتها لتطوير العلاقات الاقتصادية.

/انتهى/