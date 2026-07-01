إيران تصدّر 50 مليون برميل من النفط خلال أسبوعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع تانكر تراكرز، صدّرت إيران 50 مليون برميل من النفط الخام منذ رفع الحصار الأمريكي قبل أسبوعين. ويعادل هذا الرقم 1.66 مليون برميل يوميًا حتى يونيو 2026، علمًا بأن صادرات النفط للعديد من دول المنطقة لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الحرب.

ويُقدّر الخبراء أن عائدات إيران من تصدير 50 مليون برميل من النفط، مع الأخذ في الاعتبار أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، ستصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، أي أن إيران حققت في المتوسط أكثر من 233 مليون دولار يوميًا من مبيعات النفط.

وفي الليلة الماضية أيضاً، صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان ورئيس فريق التفاوض، في مقابلة تلفزيونية بشأن بيع النفط: "تم رفع العقوبات النفطية، ونبيع النفط بسعر أعلى بنسبة 20%".

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