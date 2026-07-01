المتحدث باسم الجيش الايراني: القوات الجوية والبحرية في حالة تأهب قصوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش، في مقابلة يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو/تموز: في المجال الأمني، عززت القوات البرية والبحرية والجوية للجيش وجودها الفعال على امتداد حدود البلاد.

وأضاف: تتولى قوات الدفاع الجوي، في إطار مهمتها الأساسية، مسؤولية مراقبة وحماية سماء البلاد والتحكم في الحركة الجوية لضمان أمن المجال الجوي للبلاد بشكل كامل، نظرًا لوجود مسؤولين رفيعي المستوى وشخصيات دينية وسياسية من مختلف الدول.

وأشار العميد أكرمي نيا، إلى أن القوات الجوية والبحرية في حالة تأهب قصوى أيضًا، إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أنشأ الجيش أربعة مراكز "زائر شهر" في مواقع استراتيجية في طهران وضواحيها، وستبدأ عملياتها اعتبارًا من الغد.

صرح المتحدث باسم الجيش قائلاً: "يقع أحد أهم هذه المراكز بالقرب من مقر قيادة الجيش ومصلى طهران، على امتداد شارع بهشتي من ميدان سبلان إلى تقاطع الشهيد قدوسي، ومن شارع شريعتي إلى جسر سيد خندان. وفي هذه المنطقة التي تمتد على مسافة كيلومترين، سيتم توفير خدمات رعاية وضيافة شاملة للزوار".

وأضاف: "تم حشد أكثر من عشرة مستشفيات وعيادات عسكرية في طهران ومدينة مشهد المقدسة لتقديم الخدمات الطبية والصحية. كما قامت جامعة العلوم الطبية التابعة للجيش ودائرة الصحة العسكرية بنشر مستشفيات ميدانية مجهزة تجهيزاً كاملاً داخل مصلى طهران وفي مواقع رئيسية بالمدينة لتقديم الخدمات الطبية للزوار بأسرع وقت ممكن".

وفيما يتعلق بالدعم الجوي، أضاف العميد أكرمي نيا: "وحدات المروحيات التابعة للجيش في حالة تأهب قصوى لتقديم خدمات الطوارئ والخدمات الطبية بالتنسيق الكامل مع منظمة الإنقاذ والإغاثة والهلال الأحمر".

وفي معرض حديثه عن الأبعاد الثقافية لهذه المراسم، صرّح المتحدث باسم الجيش قائلاً: "تحت غطاء "خدام الحارس"، حضر ما يقارب 10,000 طالب وموظف من جامعات ومراكز الجيش الثقافية هذه المراسم، ليكونوا مع الشعب والزوار بروح جهادية".

وأكد قائلاً: "اتُخذت هذه الإجراءات بالاستفادة من الخبرات القيّمة التي اكتسبتها اللجان الجهادية التابعة للجيش في العمليات الوطنية وعمليات الأربعين، لكي يتمكن الناس والمسافرون القادمون إلى طهران وغيرها من المدن المقدسة من المشاركة في هذه المراسم دون قلق وبراحة بال تامة".