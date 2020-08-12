الجيش على أهبة الإستعداد لمواجهة التهديدات / ثكنات الجيش تستضيف إمتحان دخول الجامعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الادميرال سياري تفقد صباح اليوم الأربعاء جامعة العلوم الطبية التابعة للجيش الايراني، ورعى مراسم ازاحة الستار عن المنظومات النقالة للعلاج ونقل المرضى، وورشة انتاج الكحول والمعقمات، وصالة السيطرة وإدارة الازمات للدائرة الصحية التابعة للجيش التي أنشات في هذه الجامعة.

وقال مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش: ان الجيش الى جانب مهامه الموكلة الیه مستعد لتقديم الخدمة، وأن منظومة الصحة والعلاج التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت في كامل الاستعداد لخدمة المواطنين وانجاز الانشطة المتعلقة بالدفاع البيئي.

وأضاف سياري: ان الجيش قام بالكثير من الإجراءات والإنجازات منذ بداية تفشي كورونا، لاننا بحاجة في الدرجة الاولى الى قوات تحظى بالصحة الجسمية من اجل امتلاك القدرات القتالية اللازمة في مواجهة التهديدات ويسود الجيش حاليا أجواء مثالية من حيث الوقاية من هذا الوباء.

واكد سياري على الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد قائلا: ان القوات المسلحة والجيش الايراني، على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد يتعرض له الشعب، وأن القسم الصحي والعلاجي في الجيش على استعداد كامل لتقديم الخدمات للجيش والى الشعب ايضاً.

وفي تصريح للصحفيين على هامش هذه المراسم قال سياري: أن المنظومة المتنقلة للعلاج التي تم ازاحة الستار عنها اليوم، تستخدم ايضا في مجال التعليم الطبي الى جانب استخدامها عمليا، وأن المنظومة الطبية والعلاجية في الجيش تسعى لتطوير البنى التحتية والمعدات وتوفير الطواقم الانسانية وإضافة الأقسام الجديدة.

وأعلن سياري عن استعداد الجيش الايراني لوضع ثكناته على مستوى كافة انحاء البلاد، تحت تصرف وزارة التعليم، لإجراء الامتحان الشامل للدخول الى الجامعات.