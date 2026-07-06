اختتام مراسم تشييع الامام الخامنئي الشهيد في طهران

وافادت وكالة مهر للانباء ان مراسم تشييع الجثمان الطاهر لإمام الثورة الشهيد، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي، وأفراد أسرته الكرام قد انطلقت صباح اليوم الاثنين واستمرت حتى المساء.

وقد حُدّد المسار الرئيسي للتشييع بدءاً من شارع دماوند، مروراً بشارع انقلاب، وصولاً إلى ميدان آزادي.

وفي يومَي السبت والأحد ودّع شعب إيران والأمّة الإسلامية الجثمان الطاهر للإمام الشهيد في مصلّى طهران على مدى أربعين ساعة متواصلة.

وقبل ساعات من الانطلاقة الرسمية لمراسم التشييع، نزل الشعب الإيراني إلى الشوارع ليودّع إمام الأمّة الشهيد.

وسيتم نقل الجثمان الطاهر للإمام الشهيد يوم الثلاثاء إلى مدينة قم لإقامة الصلاة على الجثمان الطاهر والتشييع. ويوم الأربعاء سيُنقل الجثمان إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف في العراق، وكذلك إلى مرقدَي الإمام الحسين (عليه السلام) وأبي الفضل العباس (عليه السلام) في كربلاء المقدسة، للطواف والتشييع. ويوم الخميس سيُوارى الجثمان الطاهر لإمام الأمّة الشهيد الثرى في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد المقدسة.