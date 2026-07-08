وصول الجثمان الطاهر للقائد الشهيد إلى كربلاء المقدسة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لما اوردته وكالة الأنباء الحكومية العراقية "واع"، ان الجثمان الطاهر للامام الشهيد، قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)، قد وصل إلى كربلاء المقدسة.

والجدير بالذكر انه جرى استقبال رسمي وشعبي مهيب للجثمان الطاهر للامام الخامنئي الشهيد والجثامين الطاهرة للشهداء من اسرته الكريمة في مطار النجف الاشرف مساء الثلاثاء.

وكانت مدينة النجف الأشرف قد شهدت قبل ساعات تشييعا مهيبا وجماهيريا حاشدا بالملايين للجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي(رض). حيث أقيمت الصلاة على جثمان القائد الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي (رض) في مرقد الامام علي بن ابي طالب(ع)، وأمَّ المصلين، أية الله السيد محمد تقي الحكيم.

وهذا الحدث العظيم، الذي اقترن بحشود من المشتاقين وحزن عميق من المعزّين، يتواصل حاليا في الصحن المطهّر لأبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة.وسيؤم الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للامام الشهيد في كربلاء المقدسة اليوم.